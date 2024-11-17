Албания – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на решающий матч Лиги наций

Команде Сергея Реброва необходимо побеждать, чтобы не вылететь в Дивизион С.
Во вторник, 19 ноября, сборная Украины сыграет против команды Албании в матче заключительного 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.
Поединок состоится в Тиране на стадионе "Air Albania". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Где смотреть матч Албания – Украина
Матч Албания – Украина можно посмотреть на местных телеканалах Суспильного, кроме OTT-сервисов.
Также поединок покажет канал MEGOGO Спорт, который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. В Интернете матч будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.
Текстовая онлайн-трансляция матча Албания – Украина будет доступна на нашем сайте.
Прогнозы букмекеров на матч Албания – Украина
Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают украинскую сборную. На победу подопечных Сергея Реброва принимают ставки с коэффициентом 2,44. Ничья – 3,30. Выигрыш албанцев – 3,05.
Украина в Лиге наций-2024/25: результаты и турнирное положение
Сборная Украины уже провела пять матчей в Лиге наций-2024/25. Команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0), сыграла вничью против Чехии (1:1) и сыграла вничью с Грузией (1:1).
Перед последним туром сборная Украины с 5 очками занимает последнее место в группе B1, окончательно потеряв шансы на первую строчку и прямой выход в Дивизион А.
В то же время "сине-желтые" продолжают бороться за вторую позицию и попадание в плей-оф за право повыситься в классе.
Для этого Украине нужно побеждать Албанию и чтобы в параллельном матче Чехия не проиграла Грузии. Поражение от албанцев точно будет означать для нашей команды вылет в Дивизион С.
Турнирная таблица в группе сборной Украины перед последним туром Лиги наций
1. Чехия – 8 очков, 7:7 (разница мячей)
2. Грузия – 7 очков, 6:4
3. Албания – 7 очков, 3:4
4. Украина – 5 очков, 6:7
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Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:
- первое место – поднимется в Дивизион А;
- второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;
- третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;
- четвертое место – вылетит в Дивизион С.
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