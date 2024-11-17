Албания – Украина: где смотреть и ставки букмекеров на решающий матч Лиги наций

Команде Сергея Реброва необходимо побеждать, чтобы не вылететь в Дивизион С.

Во вторник, 19 ноября, сборная Украины сыграет против команды Албании в матче заключительного 6-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Поединок состоится в Тиране на стадионе "Air Albania". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Албания – Украина

Матч Албания – Украина можно посмотреть на местных телеканалах Суспильного, кроме OTT-сервисов.

Также поединок покажет канал MEGOGO Спорт, который доступен в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях. В Интернете матч будет эксклюзивно транслировать медиасервис MEGOGO.

Текстовая онлайн-трансляция матча Албания – Украина будет доступна на нашем сайте.

Прогнозы букмекеров на матч Албания – Украина

Фаворитом грядущего поединка букмекеры считают украинскую сборную. На победу подопечных Сергея Реброва принимают ставки с коэффициентом 2,44. Ничья – 3,30. Выигрыш албанцев – 3,05.

Украина в Лиге наций-2024/25: результаты и турнирное положение

Сборная Украины уже провела пять матчей в Лиге наций-2024/25. Команда Реброва проиграла Албании (1:2), уступила Чехии (2:3), обыграла Грузию (1:0), сыграла вничью против Чехии (1:1) и сыграла вничью с Грузией (1:1).

Перед последним туром сборная Украины с 5 очками занимает последнее место в группе B1, окончательно потеряв шансы на первую строчку и прямой выход в Дивизион А.

В то же время "сине-желтые" продолжают бороться за вторую позицию и попадание в плей-оф за право повыситься в классе.

Для этого Украине нужно побеждать Албанию и чтобы в параллельном матче Чехия не проиграла Грузии. Поражение от албанцев точно будет означать для нашей команды вылет в Дивизион С.

Турнирная таблица в группе сборной Украины перед последним туром Лиги наций

1. Чехия – 8 очков, 7:7 (разница мячей)

2. Грузия – 7 очков, 6:4

3. Албания – 7 очков, 3:4

4. Украина – 5 очков, 6:7

Смотрите также: Лига наций-2024/25: все группы и турнирные таблицы

Согласно новому формату Лиги наций, участник группового турнира в Дивизионе В, где соревнуется сборная Украины, если займет:

первое место – поднимется в Дивизион А;

второе место – сыграет стыковые матчи за выход в Дивизион А с командой, которая финиширует третьей в группе Дивизиона А;

третье место – сыграет стыковые матчи за сохранение прописки в Дивизионе B с командой, которая финиширует второй в группе Дивизиона С;

четвертое место – вылетит в Дивизион С.

Читайте также:

Сборная Украины в Лиге наций-2024/25: расклады для "сине-желтых" перед последним туром

Ребров прокомментировал ничью сборной Украины с Грузией в Лиге наций

Албания и Чехия не определили победителя в матче соперников сборной Украины в Лиге наций (видео)