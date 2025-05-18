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"Александия" победила "Верес" и завоевала историческое "серебро" УПЛ (видео)
Команда Руслана Ротаня за тур до конца гарантировала второе место чемпионата Украины.
"Александия" одержала победу над "Вересом" в домашном матче 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 3:1.
Для того, чтобы за тур до конца обеспечить себе серебряные медали УПЛ, команде Руслана Ротаня нужно было победить "Верес" или надеяться на потерю очков "Шахтером" в параллельном поединке с "Ингульцом".
Александрийцы без проблем справились со своей задачей, еще в первом тайме трижды поразив ворота соперника. Дубль оформил Теди Цара, еще один гол забил
Кирилл Ковалец.
На старте второго тайма ровенский клуб сократил отставание – на 47-й минуте отличился Николай Гайдучик , но на большее сил у гостей не хватило.
Обзор матча "Александрия" – "Верес"
Будет добавлен в скором времени.
"Александрия" (66 очков) впервые в истории завоевала "серебро" УПЛ. Ранее команда становилась бронзовым призером в сезоне-2018/19. Отрыв подопечных Ротаня от идущего третьим "Шахтера" составляет 5 баллов.
А вот побороться с "Динамо" за чемпионство александрийцы уже не смогут. За тур до конца киевляне опережают команду Ротаня на 3 очка и за счет преимущества в очных встречах досрочно завоевали титул.
"Верес" (35 очков) располагается на девятой строчке элитного дивизиона чемпионата Украины.
В заключительном туре УПЛ, 24 мая, "Александрия" на выезде встретится с "Черноморцем", а "Верес" примет ЛНЗ.