Александр Абраменко: что известно о фристайлисте, который добыл для Украины первую медаль Олимпиады-2022

Александр Абраменко: что известно о фристайлисте, который добыл для Украины первую медаль Олимпиады-2022

33-летний спортсмен выиграл в Пекине "серебро" в лыжной акробатике.

16 февраля Украина наконец-то завоевала первую награду на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Фристайлист Александр Абраменко стал серебряным призером в личных соревнованиях по лыжной акробатике.

ТСН Проспорт рассказывает факты из биографии украинского героя зимних Олимпиад. Для Абраменко "серебро" в Пекине - это вторая медаль Олимпийских игр. В южнокорейском Пхенчхане-2018 он стал олимпийским чемпионом.

Детство и первые шаги в спорте

Александр Абраменко родился 4 мая 1988 года в городе Первомайский в Харьковской области в семье военного. После того, как отец Александра, Владимир Николаевич, окончил Полтавское зенитно-ракетное военное училище, семья перебралась в Николаев.

У Александра есть диплом Николаевского национального университета кораблестроения им. Макарова.

Отец Саши профессионально занимался футболом, поэтому мечтал, чтобы сын пошел по его следам. Следовательно, с шести лет парень ходил на футбол, хотя особо и не интересовался им. В то же время Абраменко учился выполнять прыжки на батуте, и это доставляло ему гораздо большее удовольствие.

Заметив у Саши потенциал, его пригласили в группу по фристайлу. Два года Абраменко занимался на батуте, выполнял прыжки в воду, и только после продолжительных тренировок ему разрешили выйти на трамплин. Александр начал тренироваться в 10 лет, а первый прыхок с трамплина выполнил в возрасте 12 лет. Уже в 15 лет Александр был включен в сборную Украины.

Associated Press

Первые масштабные соревнования и победы, травма крестов

В 2006 году, когда Абраменко было всего семнадцать лет, он отправился на Олимпийские игры в Турине. На первых столь масштабных соревнованиях Абременко дважды падал и занял предпоследнее, 27-е место.

Однако после этого украинец не опустил руки и в марте выиграл серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере Абраменко снова не смог проявить себя в полной мере. Причиной стала травма крестов. В результате он снова финишировал далеко от самых высоких мест.

Associated Press

Невероятный прогресс и медальные успехи

Дальше в карьере Абраменко случился стремительный прогресс. В 2011 году на чемпионате мира в США он занял седьмое место, но уже в следующем году на двух этапах Кубка мира Александр поднялся на пьедестал почета.

На ЧМ-2013 в Норвегии и Олимпийских играх-2014 в Сочи он занял 6-е место. Однако в сезоне-2015/16 Александр сенсационно выиграл общий зачет Кубка мира и стал обладателем малого Хрустального глобуса.

Associated Press

Следующий сезон спортсмену пришлось пропустить из-за старой травмы крестов - Александр перенес операцию. В предолимпийский сезон-2017/2018 Абраменко вернулся в соревнования и на этапе Кубка мира в Пекине он был только 21-м. Это позволило ему квалифицироваться на четвертую для себя Олимпиаду.

Олимпийское "золото" Пхенчхана-2018 и "серебро" Пекина-2022

А там уже Абраменко совершил громкую сенсацию. На ОИ-2018 украинский фристайлист завоевал "золото", опередив по сумме баллов представителей сборной Китая Цзя Цзуньяна и олимпийского спортсмена из России - Илью Бурова.

Associated Press

В следующем сезоне после Олимпиады в 2019 году Александр добился успеха на чемпионате мира в США, где выиграл "серебро". В сезоне 2021/22 Абраменко дважды становился бронзовым призером этапа Кубка мира в финской Руке в командной лыжной акробатике.

К сожалению, в командных соревнованиях на Играх в Пекине украинские фристайлисты не приняли участие из-за положительных тестов на коронавирус, но в личном первенстве Абраменко снова продемонстрировал свой фантастически высокий уровень и принес Украине первую медаль Олимпиады-2022.

Associated Press

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