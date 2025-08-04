Денис Бойко и Александр Гладкий

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В юбилейном, десятом, выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко – футболист, бывший нападающий сборной Украины и еще пяти клубов УПЛ Александр Гладкий. Харьковчанин рассказал о переходе из "Шахтера", предложениях от "Днепра", дубле "Барселоне" и 7 млн евро за трансфер.

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"Моим агентом был отец, и он находил конект с тренерами": о первых шагах в профессиональном футболе

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В мяч Александр играет с детства, как и его отец и брат, с которыми он ребенком ходил на тренировки каждый день. После 8 класса Гладкий уехал из Лозовой Харьковской области учиться в спортивный интернат в областной центр, где через несколько лет ему предложили тренироваться со второй командой "Металлиста".

"Потом пошла юниорская сборная с 10 класса, далее выступления за сбор, а затем я получил предложение подписать контракт с "Металлистом", первой командой, которые тогда играли в Первой лиге" .

До контракта с "Металлистом" у Александра было много предложений и просмотров, но он хотел оставаться дома, мечтал о харьковском клубе. Полгода спустя после подписания контракта Гладкий дебютировал в Высшей лиге.

"Похищение" из "Металлиста" в "Арсенал"

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В "Металлисте" спортсмен играл около двух лет, а затем перешел в ФК "Арсенал" Харьков совместно с еще 11 футболистами, игравшими за "Металлист". Такой масштабный переход состоялся из-за особенности правления "Металлистом" в то время – тогда клубом руководили два директора.

"Это был не тот "Металлист", который появился через 5 лет. Это была старая база, где ничего не было. После перехода локация изменилась, но здание осталось почти таким же. Но в ФК "Харьков" мне обещали, что я буду больше играть" .

Важным для спортсмена стал приход главного тренера Владимира Бессонова, который с первой игры выпустил игрока на поле.

В сезоне-2006/07 Александр стал лучшим бомбардиром чемпионата в 14-й команде лиги.

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"Мы могли обыграть "Шахтер" на выезде, но проиграть команде, которая возле нас в списке. Тогда у нас была хорошая команда, нам было грех на что-то жаловаться. А у меня пошло: все получалось, забивал, команда на меня играла" .

Гладкий между "Шахтером" и "Динамо" в 2007-м

Если между "Металлистом" и ФК "Харьков" за Александра сделали выбор, то решение стать частью команды "Шахтера" исключительно его.

За три месяца до перехода Александр подписал новый контракт с ФК "Харьков" на хороших условиях – тогда ему было предложено 20 тысяч долларов. О возможности перейти в новый клуб Гладкому с отцом сообщил директор ФК "Харьков", он имел два официальных предложения.

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"Он говорит: выбирай, куда ты пойдешь – "Динамо" или "Шахтер"? Я сказал, что останусь в "Харькове", хочу быть легендой здесь с такой зарплатой (ред. – смеется)" .

Через час после решения в пользу "Шахтера" за футболистом прилетел самолет, который доправил его в Донецк. Через несколько часов Александр прошел обследование, подписал контракт и попал на вечернюю тренировку.

Два гола "Барселоне"

В 2008 году Александр на стадионе "Камп Ноу" забил в ворота испанского клуба "Барселона" дубль. Гладкий поделился своими эмоциями после того матча:

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"Мне никто не верит, когда задают этот вопрос, потому что я спокоен. Я этому слишком большого значения не придаю. Забил и забил. Людей это удивляет" .

Говорит, что до свистка было волнение, а потом "улеглось", так удалось забить два гола. Тогда "Шахтер" вышел в Лигу Европы.

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Бывший тренер Александра Владимир Бессонов перешел в "Днепр" и предложил новое сотрудничество футболисту. Это решение за Александра снова приняли – за него "Шахтеру" предложили 7 миллионов евро за переход.

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"Я тогда обиделся, мне было неприятно. Сыграл фактор Бессонова, потому что я с ним начинал играть в большой футбол. Я набрал Луческу, и он не хотел, чтобы я уходил, но большая сумма трансфера, и так решило руководство, как он сказал" .

Через три месяца Бессонова уволили, а Александр продержался там еще некоторое время, но не нашел общий язык с новым тренером "Днепра". Первые полгода он играл на матчах, а затем перестал даже попадать в заявку.

"Через полтора года в клубе мне позвонили из "Карпат", и я уехал в аренду во Львов. Деньги были неважны, мне нужно было играть, и я пошел в "Карпаты" .

В "Карпаты" Гладкий возвращался трижды в аренду. Львовский клуб хотел приобрести Александра как игрока, но не был готов платить столько, чтобы это мотивировало харьковчанина расторгнуть контракт с "Днепром". После окончания соглашения с днепровским клубом Александр вернулся в донецкий "Шахтер", это было в начале военных беспорядков на Донбассе в 2014 году.

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Незабитый пенальти "Динамо" и переход туда

В финале Кубка Украины-2014/2015 Гладкий не забил пенальти – тогда на воротах соперника стоял Александр Шовковский. Это была не первая игра футболиста, где Шовковский был на воротах, однако на этот раз забить не удалось.

"Хороший был матч. Могли мы выиграть, могло "Динамо" выиграть" .

Через несколько месяцев у Александра закончился контракт с "Шахтером", где ему обещали улучшить условия, но он не подписал сразу, а при новой попытке в "Шахтере" ему не предложили продолжение сотрудничества, а в мае 2016 года он подписал новый контракт с киевским "Динамо".

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"Я на себя обижен страшно, потому что не подписал. Я знал, что я могу здесь еще играть. Это самая большая ошибка в моей карьере. Я понимал, куда я перехожу, но я был ослеплен эмоциями, мотивацией доказать "Шахтеру", что они ошибаются. Но я не жалею об этом" .

Сотрудничество с "Динамо" Гладкий завершил на почти два года быстрее, чем было отмечено в соглашении. После этого он наконец подписал свой первый контракт с "Карпатами".

Сборная Украины

В сборную Украины Александр попал в 19 лет, где играл в команде с Андреем Шевченко.

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"Мечта детства сбылась: вызов в национальную сборную, футболка национальной сборной, гимн, Шевченко стоит рядом, гол забил. Жизнь удалась, думал я после матча" .

Позже в сборную он вернулся в 2006 году, когда играл на отборочных и выходил на замены, но на чемпионат тогда поехать не удалось.

Спортивный директор и футболист: чем сегодня занимается Гладкий

С января 2024 года Александр занимается харьковским любительским клубом "Авангард", где исполняет сразу две роли: спортивного директора и футболиста. Спортсмен делится, что с каждым годом играть становится все труднее, но нужно.

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"Мы любительская команда, которая стремится развиваться. Президент клуба поставил цель в следующем сезоне получить профессиональный статус, выйти во Вторую лигу, поэтому в мои обязанности входит комплектация команды, организационные вопросы, все, что касается основной команды" .

При клубе, базирующемся в Лозовой, есть детская футбольная школа, где обучается около 120 юных спортсменов. Александр также вовлечен в работу тренеров, занимающихся с детьми, которые проживают в 150 км от Харькова, почти каждый день.

"Мы не можем сделать отбор, мы берем всех детей. Кто хочет – пожалуйста, приходите, мы всех берем, у нас большие группы, чтобы дети занимались. Сейчас, в такое время, неправильно, совесть не позволит кого-то отсеивать. Мы хотим, чтобы все дети занимались" .

Напомним, что интервью с Александром Гладким вышло на YouTube-канале нового проекта от 1+1 media, ведущим которого стал Денис Бойко – экс-голкипер "Динамо", "Днепра" и сборной Украины. Это площадка для глубоких разговоров с людьми, творящими историю украинского спорта.

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Гостями шоу уже были Руслан Ротань , Филипп Будковский , Иван Петряк и Сергей Шищенко . Новые выпуски выходят еженедельно на YouTube-канале Дениса Бойко.