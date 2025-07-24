Александр Горяинов в подкасте Дениса Бойко: о харьковском футболе, жизни в "Металлисте" и дерби с "Днепром"

Денис Бойко и Александр Горяинов

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В новом выпуске YouTube-шоу Дениса Бойко бывший голкипер и капитан харьковского "Металлиста" Александр Горяинов рассказал о своем пути в клубе, статусе Рыкуна в команде, восточном классико, карнавальных латинцах и своей тренерской карьере.

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42 года на футбольном поле

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В футбольную секцию Александр впервые попал в 8 лет, с тех пор спорт стал частью его жизни. Профессиональный дебют состоялся еще в советское время, когда свои первые деньги с футбола получил еще в школе, а впервые сыграть в Высшей лиге Украины удалось в 1993 году, когда ему было 18. Александр сыграл последние 11 игр в Высшей лиге и "Металлист" вылетел.

"Когда я был ребенком, у нас был главный тренер, помощник у него, а тренеров для вратарей не было. Мы сами разминались, смотрели, друг другу бросали. Нам говорили, чтобы мы садились за ворота, пока старшие вратари что-то там делают, смотрели и за ними повторяли".

Взлеты и падения "Металлиста": кто все изменил

В сезоне-2001/02 "Металлист" и "Металлург" получили одинаковое количество очков, "Металлист" должен был выйти в еврокубки, но после игры изменили регламент и на игру поехал "Металлург".

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"Я слышал, что это из-за каких-то дополнительных показателей, которые потом посчитали, нас отправили на шестое место. В те времена это нормально было".

Именно в это время для "Металлиста" начался период турбулентности: команда вылетела, вернулась, сменились владельцы.

"Металлист" начал стабильно претендовать на еврокубки в 2005 году, когда пришел Ярославский, Маркевич, Красников. Наверное, именно их троих нужно называть, потому что они вместе начали строить команду и построили ее".

Звезда харьковского ФК "Металлист" вспоминает, что в первые годы перемен и тесного сотрудничества команды с иностранными игроками выделялись своей игрой Северин Ганцарчик, Папа Гуйе, Лаша Джакобия, Виталий Бордиян, Милян Мрдакович и другие.

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"За время моей игры в клубе было много разных и квалифицированных игроков. Для меня на первом месте Хавьер был, затем Соса, Марлос и Тайсон".

"Металлист" и еврокубки

Первой еврокубковой игрой для "Металлиста" стал поединок с "Эвертоном" на "Гудисон-Парк" в Ливерпуле.

"Когда я смотрел такие игры по телевизору, то это был недостижимый уровень для меня. Когда мы поехали в Англию, вышли впервые на стадион в Ливерпуле, то полтора часа перед игрой занимались в дождь, хоть обычно по 45 минут, это было что-то потрясающее и усталости не было. На эмоциях мы тогда сыграли 1:1. На всю жизнь запомнится.

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Александр делится, что именно после этой игры команда поняла, что "Металлист" может играть на самом высоком уровне с любым соперником.

Переломным моментом для харьковчан стала игра против львовских "Карпат" в 2008 году. Летом 2013-го Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) вынес приговор "Металлисту" по договорному матчу с "Карпатами". "Металлист" несколько раз подал апелляцию в Лозанну, но через 5 лет после матча у команды забрали "бронзу" и дисквалифицировали.

"Я могу поклясться: я ничего не знал. Я не знаю откуда это было, я тогда был капитан и играл с "Карпатами". Если бы что-то было, то я бы один из первых знал, я не представляю, как это вообще могло бы мимо меня пройти. Смысла сдавать игру не было".

Дерби "Днепр" – "Металлист"

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"Это было, как говорится, огонь! Сначала была просто игра, но атмосфера на трибунах была потрясающая: когда со всех сторон кричат, файера зажигают, бойня".

Эти матчи для Александра – безумная ностальгия, сейчас таких эмоций от матчей нет. Бойко и Горяинов вспомнили матчи 2016 года, их тогда было два из-за проблем с освещением стадиона "Днепр-Арена" после первого тайма. Сыграть футболистам удалось в разных командах.

"Думаю, в Украине только "Динамо" Киев – "Шахтер" и "Металлист" – "Днепр" можно назвать настоящими дерби. Это принципиальные противостояния команд".

"Металлист 1925"

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В 2016 году харьковский футбольный клуб "Металлист" прекращает свое существование, а создают команду "Металлист 1925".

"С 2014 года в Харькове начался упадок футбола, только детский футбол выживал. Меня и несколько футболистов вызвали и сказали: "давайте что-то делать с харьковским футболом".

Тогда было решено строить новый клуб, Александр был одним из инициаторов этого решения. Впоследствии Сергей Стороженко организовал работу нового клуба, где Александр Горяинов был помощником главного тренера Александра Призетко. Собрать игроков удалось из числа бывших профессиональных футболистов. Сегодня "Металлист 1925" играет в украинской Премьер-лиге.

Голкипер на Евро-2012

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В 2012 году, на чемпионат Европы, Александра пригласили в украинскую сборную. Сейчас он самый возрастной дебютант, который начал игру за национальную сборную в 34 года.

"Не было бы тех полторы игры за сборную, ничего страшного не было. Конечно, я мечтал играть за сборную, думаю, это должно быть мечтой каждого ребенка, который начинает играть в футбол. Благодаря судьбе и Мирону Богдановичу, Блохину, я оказался в сборной".

"Я всегда хотел тренировать именно команду": о тренерской деятельности

За свою профессиональную карьеру голкипера Александр сыграл 500 матчей. В 2016 году спортсмен получил лицензию и тренировал профессиональные клубы, сейчас Горяинов сменил место вратаря на тренерскую скамью, взяв под свою опеку детей 2010 года рождения. Александр уже год не работает с "Металлист 1925", живет с семьей в Харькове, тренируется и тренирует детей.

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"Для того, чтобы тренировать детей, нужна самая простая лицензия D, а для Первой лиги – А. По моему мнению, должно быть наоборот. Я бы допускал к детям только с Pro-лицензией: на максимальной квалификации, на максимальные знания, на желание учиться".

Александр говорит, что в его работе с детьми главным является индивидуальная работа с каждым игроком, уже потом речь идет о тактике и схемах на поле.

К 50-летию Александра Горяинова на главной арене "Металлиста" в Харькове провели товарищеский матч между командой бывших игроков клуба и воспитанниками Харьковского профессионального колледжа спорта 2010 года, которых сегодня тренирует экс-голкипер. Идею провести матч дала жена Александра, а организовать удалось при поддержке Владимира Линке, тоже бывшего игрока харьковского "Металлиста".

Напомним, интервью с Александром Горяиновым вышло на YouTube-канале нового проекта от 1+1 media, ведущим которого стал Денис Бойко – экс-голкипер "Динамо", "Днепра" и сборной Украины. Это площадка для честных и глубоких разговоров с людьми, творящими историю украинского спорта.

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В предыдущих выпусках шоу уже побывали Андрей Ярмоленко , Руслан Ротань и Сергей Шищенко , когда-то игравший в "Металлисте" вместе с Александром Горяиновым. Новые выпуски выходят еженедельно на YouTube-канале Дениса Бойко.