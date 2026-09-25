Александр Хацкевич в подкасте Дениса Бойко: о трансфере Бущана, будущем "Полесья" и стычке с Ротанем

Денис Бойко и Александр Хацкевич

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Гостем нового выпуска подкаста на YouTube-канале Дениса Бойко стал вице-президент житомирского "Полесья", бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич.

В первой части разговора он рассказал, как в считанные часы согласовывали аренду Георгия Бущана в "Динамо", объяснил, каким видит развитие "Полесья" в ближайшие годы и стычку с Русланом Ротанем.

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"Это было даже меньше 48 часов: как "Полесье" отпустило Бущана в "Динамо"

Одной из тем разговора стал недавний переход Георгия Бущана из "Полесья" в киевское "Динамо" на правах аренды. По словам Хацкевича, на согласование трансфера понадобилось всего 26-28 часов.

Вице-президент "Полесья" рассказал, что агент вратаря позвонил ему около десяти вечера, когда до закрытия трансферного окна оставались сутки. В то же время, окончательное решение о переходе принимали главный тренер и президент клуба.

"Он сказал, что есть вариант с арендой Бущана у "Динамо". Лично я не принимаю таких решений — их принимают главный тренер и президент клуба".

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Хацкевич также объяснил, как менялась ситуация среди вратарей "Полесья".

"Когда он вернулся в Украину, очень хорошо спрогрессировал Волынец. Это также был катализатор для его роста. Позже травма Волынца повлияла на то, что Жора стал первым номером. На сборы он ехал уже как первый номер, вторым был Кудрик".

"Воспитывать своих, а не покупать": которым Хацкевич видит "Полесье" через пять лет

Говоря о будущем житомирского клуба, Хацкевич отметил, что "Полесье" имеет стратегию на три и пять лет. Среди главных задач он назвал развитие академии и воспитание своих футболистов.

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По словам функционера, сегодня в клубе недостаточно представлен детский сегмент от шести до 12 лет. Поэтому старших футболистов для академии приходится подбирать, а клубу важно постепенно перейти к системе, в которой он сам будет воспитывать игроков.

"Нам нужно воспитывать своих воспитанников, начиная с шестилетнего возраста, чтобы мы не покупали футболистов. Но мы также должны научиться продавать. Если клуб не будет продавать, с этим клубом тоже никто не будет дальше работать".

В то же время он отметил, что за восемь лет после возвращения профессионального статуса "Полесье" прошло путь от Первой лиги до команды, конкурирующей с лидерами украинского футбола. Отдельно Хацкевич рассказал о новой академии, где футболистам могут обеспечить проживание, тренировочный процесс и обучение.

Говоря об условиях развития молодых игроков, Хацкевич также сравнил "Полесье" с другими украинскими клубами и отметил, что по имеющимся сегодня условиям житомирский клуб уже опережает "Динамо", тогда как "Шахтер" он назвал отдельным ориентиром.

О стычке с нынешним тренером "Полесья"

Хацкевич также вспомнил один из самых эмоциональных эпизодов своей игровой карьеры — стычку с Русланом Ротанем во время матча против "Днепра".

"Мы проигрывали "Днепру", игра вообще не складывалась. В "Днепре" были молодые ребята — азартные, где-то по-хорошему наглые. Был эпизод, какое-то столкновение, и Руслан Петрович (Ротань — ред.) повысил голос. По-видимому, не понял, с кем столкнулся. Пришлось поймать его в следующий момент. К сожалению, с красной карточкой".

"Сейчас мы с Ротанем не вспоминали об этом эпизоде. Он был у меня в команде еще как футболист. Если бы у меня это где-то засело, то Руслана Петровича в "Динамо" не было бы. А так тогда все было сказано по-мужски, с глазу на глаз. И там было больше моей вины — я не сдержался".

Напомним, новый выпуск подкаста вышел на YouTube-канале проекта от 1+1 media, ведущим которого является бывший голкипер сборной Украины Денис Бойко. В проекте откровенные разговоры с творцами украинского спорта.

Новые выпуски выходят еженедельно на YouTube-канале Дениса Бойко.

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