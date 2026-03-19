Александр Шовковский в подкасте Дениса Бойко: о ЧМ-2006, конкуренции в "Динамо" и конфликте с Сабо

Денис Бойко и Александр Шовковский

В YouTube-шоу Дениса Бойко пожаловал мастер серий пенальти, легенда "Динамо" и украинского футбола в целом Александр Шовковский.

С футболистом вышло два выпуска: первый рассказывает об этапе в сборной Украины по футболу, чемпионстве в сезоне-2024/25 и работе тренера, а второй охватывает начало карьеры, конкуренцию в "Динамо" и знаковые матчи клуба.

"Футбол забрал меня с улицы": старт карьеры

Детство Александра Шовковского проходило на улицах Киева — именно там он впервые увлекся спортом, играл в футбол и баскетбол. В итоге выбрал футбол.

Александр начинал тренироваться в команде "Чайка" под руководством Григория Матиенко, который позже стал тренером "Оболони". Сначала играл на позиции нападающего, затем полузащитника, защитника и позже стал на ворота.

"Однажды "Чайка" играла против "Динамо" и победила со счетом 3:0, один из голов забил я. После этого части команды предложили перейти в "Динамо""

В 1983 году, в 12-летнем возрасте, он присоединился к ДЮСШ "Динамо". Именно с этим клубом связана вся его профессиональная карьера: 730 матчей, 14 чемпионских титулов в качестве игрока и еще один — в статусе тренера.

Основной вратарь "Динамо" в 19 лет, первая игра и Сабо

В 19 лет, после попытки перейти в "Борисфен", Шовковский стал основным вратарем "Динамо". Футболист вспоминает свой первый матч: тогда команды сыграла 1:1, но вопросов о пропущенном мяче к Александру не было.

"Каким же было удивление, когда на первую игру озвучивают состав и я слышу свое имя. Я не то что удивился — меня всего трясло. Это было что-то невероятное"

Поделился Шовковский и воспоминаниями о работе с тогдашним главным тренером "Динамо" Йожефом Сабо. Особенно запомнился матч против кропивницкой "Зирки" в 1996 году: тогда киевляне проиграли 2:1. Сабо эмоционально воспринял это поражение и чуть не ударил Шовковского.

"Он на эмоциях ударил ногой по моей сумке, ну и по моим рукам. Хорошо, что в тот момент Николай Петрович (Павлов) был рядом. Он меня тихонько обнял и отвел в сторону. Если бы он меня не остановил, не знаю, чем бы закончилась эта история. После этого меня отправили в Динамо-2"

ЧМ-2006

Во время чемпионата мира 2006 года Шовковский вошел в историю футбола: он стал первым вратарем, не пропустившим ни одного пенальти в серии послематчевых ударов. И это несмотря на недавнюю травму.

"Первый матч я сыграл менее чем за три месяца до чемпионата. Мое желание попасть туда было огромным, я был готов еще ночью куда-то ездить для того, чтобы поскорее выздороветь"

Вратарь также рассказал о психологической подготовке к пенальти:

"Эмоции — очень плохой проводник. Работая с психологом, я пытался отойти от того, чтобы они мной руководили. Второй момент: я пытался понять желание игрока, который приходит пробить 11-метровый удар. Потом я делал все, чтобы он не изменил своего решения и направлял его в угол, в котором я буду его ждать"

"Игрок никогда не поднимется до уровня своих ожиданий. Он всегда упадет до уровня своей готовности": тренерство

Александр Шовковский завершил игровую карьеру в 2016 году, а два года спустя стал помощником главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

"Было предложение со стороны руководства "Динамо" стать тренером вратарей. Я отказался, не мог так поступить с Михайловым (который был на этом посту)"

Отдельно он вспомнил, как убеждал Андрея Пятова вернуться в сборную, чтобы достичь отметки в 100 матчей. Сам Шовковский провел за нее 98 игр.

С декабря 2023-го по ноябрь 2025 года Александр Шовковский был главным тренером киевского "Динамо". За это время клуб завоевал третью звезду и 30-й чемпионский титул в сезоне-2024/25. Впрочем, следующий сезон оказался менее успешным, поэтому Шовковский ушел с поста тренера.

"Завоевать чемпионство проще, чем удержать. Вы должны понять одну вещь: к вам будут выходить как против чемпиона: с фантастической мотивацией, дисциплиной и дополнительными усилиями. Это мы увидели в сезоне-2025/26"

Сейчас Шовковский советник Президента ФК "Динамо".

Больше о главном конкуренте в "Динамо", противостоянии с "Шахтером" и легендарных матчах Александра Шовковского смотрите в подкастах на YouTube-канале проекта от 1+1 media, ведущим которого является экс-голкипер сборной Украины Денис Бойко.