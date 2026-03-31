Александр Свищев: «Наша цель - системное развитие и возвращение региональных школ в элиту водного поло»

Стабильность лидеров и прогресс молодежи

В мужской Суперлиге львовское «Динамо» уверенно подтверждает статус фаворита, одержав 12 побед подряд. Однако, как отмечает Александр Свищев, главная ценность текущего первенства — в конкуренции, которая растет за спиной лидера.

«Результат «Динамо» вполне закономерный — команда системно готовилась и сейчас демонстрирует наилучшую эффективность. В то же время мы видим, что уровень турнира растет: за спиной фаворита разворачивается серьезная борьба за каждое очко. Для Федерации важно, чтобы лидеры задавали высокую планку», — подчеркнул президент ФВПУ.

Особое внимание глава Федерации Александр Свищев уделяет противостоянию харьковского «НТУ-ХПИ» и молодых львовян из «ЛФКС-Акватико», что свидетельствует о качественной смене поколений в бассейне.

Стратегическое возрождение: Восток возвращается в игру

Одним из приоритетов Александра Свищева является поддержка клубов из прифронтовых регионов. Возвращение команд из Харькова и Донецкой области он называет стратегическим успехом для украинского спорта.

Харьков: Сборная Харьковской области после трехлетнего перерыва уже закрепилась на третьей строчке женского чемпионата.

Мариуполь: Несмотря на чрезвычайно сложные условия, команда продолжает борьбу в мужской Суперлиге, сохраняя потенциал своей школы.

По словам главы Федерации, сохранение этих региональных центров является фундаментом для формирования мощного кадрового резерва национальных сборных.

Женское водное поло: Борьба характеров

В женской Высшей лиге доминирует сборная Киева, однако Александр Свищев отмечает высокий уровень «Динамо-Амазонок» из Львова. Системная работа обоих клубов создает ту необходимую динамику, которая позволяет девушкам прогрессировать и готовиться к международным соревнованиям.

Взгляд в будущее: хорватский опыт для украинских сборных

Александр Юрьевич Свищев не ограничивается только внутренними соревнованиями. Президент ФВПУ объявил о важном шаге в реформировании системы подготовки: привлечении иностранных специалистов.

Ключевые планы развития:

Международная экспертиза: В молодежную сборную Украины планируется пригласить хорватского специалиста Никицу Гулина.

Консалтинг: Помимо работы с молодежью, хорватский эксперт будет выступать консультантом для главной национальной сборной.

Вертикаль подготовки: Создание единой системы от детско-юношеских школ до профессиональных клубов.

«Для Федерации поддержка коллективов и внедрение европейского опыта является стратегической задачей. Именно через игровую практику и привлечение ведущих тренеров мы строим будущее украинского водного поло», — подытожил Александр Свищев.