- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 2 мин
Александр Свищев: «Наша цель - системное развитие и возвращение региональных школ в элиту водного поло»
Сезон по водному поло в Украине перешел экватор, продемонстрировав не только стабильность фаворитов, но и возрождение исторических центров этого вида спорта. Президент Федерации водного поло Украины (ФВПУ) Александр Свищев подвел итоги последних туров Суперлиги и Высшей лиги, обозначив ключевые достижения и амбициозные планы на будущее.
Стабильность лидеров и прогресс молодежи
В мужской Суперлиге львовское «Динамо» уверенно подтверждает статус фаворита, одержав 12 побед подряд. Однако, как отмечает Александр Свищев, главная ценность текущего первенства — в конкуренции, которая растет за спиной лидера.
«Результат «Динамо» вполне закономерный — команда системно готовилась и сейчас демонстрирует наилучшую эффективность. В то же время мы видим, что уровень турнира растет: за спиной фаворита разворачивается серьезная борьба за каждое очко. Для Федерации важно, чтобы лидеры задавали высокую планку», — подчеркнул президент ФВПУ.
Особое внимание глава Федерации Александр Свищев уделяет противостоянию харьковского «НТУ-ХПИ» и молодых львовян из «ЛФКС-Акватико», что свидетельствует о качественной смене поколений в бассейне.
Стратегическое возрождение: Восток возвращается в игру
Одним из приоритетов Александра Свищева является поддержка клубов из прифронтовых регионов. Возвращение команд из Харькова и Донецкой области он называет стратегическим успехом для украинского спорта.
Харьков: Сборная Харьковской области после трехлетнего перерыва уже закрепилась на третьей строчке женского чемпионата.
Мариуполь: Несмотря на чрезвычайно сложные условия, команда продолжает борьбу в мужской Суперлиге, сохраняя потенциал своей школы.
По словам главы Федерации, сохранение этих региональных центров является фундаментом для формирования мощного кадрового резерва национальных сборных.
Женское водное поло: Борьба характеров
В женской Высшей лиге доминирует сборная Киева, однако Александр Свищев отмечает высокий уровень «Динамо-Амазонок» из Львова. Системная работа обоих клубов создает ту необходимую динамику, которая позволяет девушкам прогрессировать и готовиться к международным соревнованиям.
Взгляд в будущее: хорватский опыт для украинских сборных
Александр Юрьевич Свищев не ограничивается только внутренними соревнованиями. Президент ФВПУ объявил о важном шаге в реформировании системы подготовки: привлечении иностранных специалистов.
Ключевые планы развития:
Международная экспертиза: В молодежную сборную Украины планируется пригласить хорватского специалиста Никицу Гулина.
Консалтинг: Помимо работы с молодежью, хорватский эксперт будет выступать консультантом для главной национальной сборной.
Вертикаль подготовки: Создание единой системы от детско-юношеских школ до профессиональных клубов.
«Для Федерации поддержка коллективов и внедрение европейского опыта является стратегической задачей. Именно через игровую практику и привлечение ведущих тренеров мы строим будущее украинского водного поло», — подытожил Александр Свищев.