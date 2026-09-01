Александр Свищев о Евро U20: команда должна была играть в финале чемпионата Европы

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Александр Свищев — президент Федерации водного поло Украины

По словам Александра Свищевa, наибольшие ожидания были связаны с юниорской сборной U20, которая заняла шестое место на чемпионате Европы. При этом результат не отражает реальный потенциал команды.

«Мы ставили максимальную задачу — финал и выход в Дивизион А. По своему уровню команда была способна это сделать», — отметил Александр Свищев.

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Президент федерации подчеркнул, что ключевым фактором стал неудачный старт турнира. Команда потеряла важные очки в первых матчах и лишила себя шансов на финал.

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«На таком уровне нельзя входить в турнир постепенно. Именно старт определяет итог», — подчеркнул Александр Свищев.

Во второй части турнира сборная продемонстрировала более высокий уровень игры, одержав важные победы и навязав борьбу сильным соперникам.

Оценивая выступление сборной U16, Александр Свищев отметил, что участие в чемпионате мира стало важным этапом становления команды и дало игрокам необходимый международный опыт.

Женские сборные U20 и U16, занявшие 15-е места, по словам Александра Свищевa, показали объективный результат. Он подчеркнул, что Украина пока уступает ведущим странам в инфраструктуре и системной подготовке.

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«Проблема не в отдельных турнирах, а в системе. Без системной работы результата не будет», — резюмировал Александр Свищев.

Отдельно он обратил внимание на проблему перехода игроков из юниорского во взрослый спорт.

Справка

Александр Свищев — украинский спортивный функционер, предприниматель и меценат, президент Федерации водного поло Украины с 2021 года. Ранее занимал должность вице-президента федерации и является президентом ватерпольного клуба «Динамо» Львов.

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