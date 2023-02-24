Александр Свищев, президент Федерации водного поло Украины, получил отличие «Знак почета» от МО Украины

Александр Свищев занял должность вице-президента Федерации водного поло в 2014 году, а в 2022 году он был избран уже Президентом Федерации.

В том же году успешно организовано учебно-тренировочное собрание для подготовки сборных команд Украины за рубежом, а затем и участие в международных соревнованиях, где женская сборная команда U19 вошла в топ-10 победителей Чемпионата мира.

Сейчас, как Президент Федерации водного поло Украины, Александр делает все возможное, чтобы сообщество водного поло даже в условиях военного положения имело надлежащие условия для тренировок.

С первых дней полномасштабного вторжения россии в Украину Александр Свищев организовал надежное убежище украинским ведущим спортсменам, которые вынуждены были покинуть свои дома в зоне активных боевых действий, проводил переговоры с иностранными федерациями водного поло и организовал бесплатное пребывание спортсменов за границей: в Чехии, Польше, Литве, Италии, Румынии, Словакии, Испании, Португалии, Бельгии, Венгрии. Всего за границей удалось устроить более 160 детей и юношей и девушек.

За развитие спортивного потенциала и физической культуры Александра Свищева во Львовском областном совете был награжден отличием «30 лет независимости Украины», а теперь уже за волонтерскую поддержку Вооруженных Сил Украины и гуманитарную и финансовую помощь тем, кто сегодня нуждается в войне, Министерство Обороны наградило Александра отличием «Знак почета».

Волонтерская деятельность является обыденностью для Александра уже не первый год. При его участии 13 больниц в разных городах Украины получили современные анализаторы крови, в частности одна из них сейчас работает в мобильном госпитале на передовой. Военнослужащим Александр Свищев передавал военное снаряжение, Старлинки, зарядные станции, автомобили, дроны. Пункты пребывания ВПЛ и гуманитарные штабы Львова получили продукты питания, необходимые предметы быта, медикаменты, средства гигиены и т.д. При содействии Александра Свищева на благотворительном мероприятии во Львове горожане обустроили Аллею памяти и установили памятную доску в честь погибшего героя Украины Тараса Жеребецкого.

«Мы должны с большой благодарностью, каждый на своем месте, делать все возможное ради украинской победы. Именно поэтому мы строим, учим и развиваемся. Главное – не забывать, что мирное небо над головой нам держат ВСУ! Донатим на добрые дела ради победы и сохраняем спокойствие, как учит украинское войско», — говорит Александр Свищев.