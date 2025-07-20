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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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"Александр Усик снова это сделал!": Зеленский поздравил украинского чемпиона с победой

Зеленский поздравил Усика с победой и титулом абсолютного чемпиона мира.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Александр Усик

Александр Усик / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика, который в реванше нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира .

Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

"Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Легенда. Наш. Спасибо за силу, вдохновение, которое даешь всей стране с каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце. Поздравляю с победой - тебя, страну, всех, кто болел", - говорится в поздравлении.

Напомним, что Усик рассказал, кому посвящает победу над Дюбуа в бою за звание "абсолюта" .

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