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"Александр Усик снова это сделал!": Зеленский поздравил украинского чемпиона с победой
Зеленский поздравил Усика с победой и титулом абсолютного чемпиона мира.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинского боксера Александра Усика, который в реванше нокаутировал Дюбуа и стал абсолютным чемпионом мира .
Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.
"Александр Усик снова это сделал! Абсолютный чемпион. Легенда. Наш. Спасибо за силу, вдохновение, которое даешь всей стране с каждой своей победой. Спасибо, что каждый бой с Украиной в сердце. Поздравляю с победой - тебя, страну, всех, кто болел", - говорится в поздравлении.
Напомним, что Усик рассказал, кому посвящает победу над Дюбуа в бою за звание "абсолюта" .