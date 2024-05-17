Александр Усик: "Защитники Украины приехали поддержать меня и всю страну"

Александр Усик поблагодарил украинских ветеранов, приехавших в Эр-Риад поддержать его в рамках совместного проекта с ДТЭК "Битва за свет".

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Защитники Украины, среди которых энергетики, шахтеры, металлурги, ветераны обороны Мариуполя приехали поддержать меня и всю Украину. Это наша общая #БитваЗаСвет», — написал Усик.

Бой Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая в столице Саудовской Аравии.

Напомним, совместная кампания «Битва за свет» Александра Усика и ДТЭК направлена на акцент внимания международного сообщества на критическом положении энергетического сектора Украины и призвать к срочной технической помощи для всех украинских энергетических компаний, пострадавших в результате обстрелов, к следующей зиме.