"Александрии" грозит техническое поражение в ничейном матче УПЛ против "Шахтера": что случилось

"Александрии" грозит техническое поражение в матче 18 тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) с донецким "Шахтером".

Причиной наказания может стать тот факт, что в поединке против "горняков" принял участие полузащитник Иван Калюжный, которого не было в заявке александрийцев на игру. Эту информацию "Александрия" подтвердила на своем официальном сайте.

"Сообщаем, что, к большому сожалению, полузащитник Иван Калюжный не был заявлен за ФК "Александрия" в матче с ФК "Шахтер" 26 февраля 2024 года. Извиняемся перед всеми болельщиками, командами и тренерским штабом. Эта досадная ошибка произошла из-за человеческого фактора.

Иван Калюжный является игроком нашего клуба с 2021 года и в разные периоды выступал за другие клубы на правах аренды. При внесении игрока в заявку на игру в системе УПЛ в разделе "Рапорт арбитра", система восприняла игрока как заявленного, хотя он был отзаявлен 29 августа 2023 года, что не позволило своевременно отреагировать на эту ситуацию.

Спортивный директор отстранен от исполнения своих обязанностей. Дело передано в контрольно-дисциплинарный комитет, который примет решение касательно этого инцидента", – говорится в сообщении.

Напомним, "Шахтер" не сумел обыграть "Александрию". Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился вничью 0:0. Однако теперь из-за участия незаявленного футболиста команда Руслана Ротаня должна получить техническое поражение 0:3.

Сейчас "Александрия" занимает 11-е место в чемпионате Украины, набрав 17 очков после 17 матчей. В следующем туре УПЛ команда Ротаня 3 марта посоревнуется с "Зарей".

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