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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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"Александрии" запретили выйти с флагом Украины на еврокубковый матч в Сербии

Позорный инцидент произошел перед поединком украинского клуба против "Партизана".

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Александрия"

"Александрия" / © ФК Александрия

"Александрии" запретили выйти на поле с флагом Украины на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2025/26 с сербским "Партизаном".

Об этом серебряный призер украинской Премьер-лиги (УПЛ) сообщил на своих официальных страницах в соцсетях.

"Футбольный клуб "Александрия" прибыл в Белград на важный матч, но столкнулся с неожиданным запретом – выйти на поле с флагом Украины. Мы были глубоко разочарованы этим решением, ведь наш флаг – это не просто кусок ткани. Это символ нашей идентичности, нашей свободы и нашей несокрушимой воли.

Вопреки этому запрету, мы хотим четко заявить: мы всегда выходили, выходим и будем выходить с нашим сине-желтым флагом. Где бы мы ни были – на футбольном поле, на международных соревнованиях или в любой точке мира – мы с гордостью несем наш флаг. Ибо он есть воплощение каждого из нас, наших сердец, наших стремлений.

Мы – это Украина. И Украина всегда будет с нами, в наших сердцах и, несомненно, в наших руках. Слава Украине", – говорится в сообщении клуба.

Матч "Партизан" – "Александрия" проходит в четверг, 31 июля, на домашнем стадионе "Партизана" в Белграде. Игра началась в 22:00 по киевскому времени.

Первая встреча между этими командами прошла в польском Катовице и завершилась поражением украинского клуба со счетом 0:2.

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, где сразится с проигравшим пары "Митьюлланд" (Дания) – "Хиберниан" (Шотландия). В первом поединке между этими командами была зафиксирована ничья 1:1. Тот, кто проиграет, вылетит из еврокубков.

Ранее сообщалось, что определился соперник "Полесья" в третьем раунде отбора Лиги конференций.

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