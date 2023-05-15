Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Александрия" благодаря быстрым голам уверенно победила и подтвердила еврокубковые амбиции (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
166
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Александрия" благодаря быстрым голам уверенно победила и подтвердила еврокубковые амбиции (видео)

"Колос" – "Александрия" / Фото: УПЛ

Команда Руслана Ротаня на выезде разобралась с "Колосом".

"Александрия" обыграла "Колос" в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Ковалевке закончился со счетом 0:2.

Победный результат александрийцы получили благодаря двум ранним голам. Уже на четвертой минуте гостей вывел вперед Кирилл Ковалец, которому ассистировал Эмиль Мустафаев.

А на 11-й минуте подопечные Руслана Ротаня укрепили свое преимущество. Мустафаев занес в свой актив вторую голевую передачу, а сетку ворот ковалевцев поразил Сергей Логинов.

"Александрия" (42 очка) продолжает идти в зоне еврокубков на пятом месте. Команда Ротаня опережает идущий шестым "Кривбасс" на 7 баллов. "Колос" (33 пункта) занимает восьмую позицию.

В следующем туре александрийцы 20 мая примут "Динамо", а клуб из Ковалевки днем ранее сыграет с "Днепром-1".

Читайте также:

Приблизился к рекорду: Довбик принес "Днепру-1" непростую победу в погоне за титулом УПЛ (видео)

Историческое событие: "Полесье" досрочно оформило выход в УПЛ

После 11 лет отсутствия в элите: известный украинский клуб досрочно вышел в УПЛ

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
166
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация