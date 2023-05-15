"Александрия" благодаря быстрым голам уверенно победила и подтвердила еврокубковые амбиции (видео)

Команда Руслана Ротаня на выезде разобралась с "Колосом".

"Александрия" обыграла "Колос" в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Ковалевке закончился со счетом 0:2 .

Победный результат александрийцы получили благодаря двум ранним голам. Уже на четвертой минуте гостей вывел вперед Кирилл Ковалец, которому ассистировал Эмиль Мустафаев.

А на 11-й минуте подопечные Руслана Ротаня укрепили свое преимущество. Мустафаев занес в свой актив вторую голевую передачу, а сетку ворот ковалевцев поразил Сергей Логинов.

Александрия очень быстро забивает два гола в выездном матче против Колоса #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/KHq9d7UrfS — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 15, 2023

"Александрия" (42 очка) продолжает идти в зоне еврокубков на пятом месте. Команда Ротаня опережает идущий шестым "Кривбасс" на 7 баллов. "Колос" (33 пункта) занимает восьмую позицию.

В следующем туре александрийцы 20 мая примут "Динамо", а клуб из Ковалевки днем ранее сыграет с "Днепром-1".

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