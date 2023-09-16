"Александрия" благодаря пенальти спаслась от поражения в матче с аутсайдером УПЛ

Команда Руслана Ротаня не смогла обыграть "Минай".
"Александрия" на своем стадионе сыграла вничью с "Минаем" в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 1:1.
Первый тайм встречи прошел без голов. В начале второй половины игры закарпатский коллектив вышел вперед – на 61-й минуте Егор Гуничев забил после передачи Тараса Дмитрука.
Однако хозяева поля смогли сравнять счет. На 74-й минуте Артем Кулаковский реализовал пенальти и принес команде Руслана Ротаня ничью.
"Александрия" (8 очков) занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ. "Минай" идет последним, имея три балла в своем активе.
В следующем туре подопечные Ротаня 22 сентября сыграют с "Черноморцем", а команда Владимира Шарана днем позже встретится с "Полесьем".
Читайте также:
"Шахтер" перед стартом в Лиге чемпионов в большинстве дожал "Оболонь" и укрепил лидерство в УПЛ (видео)
Супергол со штрафного позволил "Черноморцу" одолеть новичка УПЛ и выйти на второе место (видео)
Украинский футбол на ТВ: где смотреть Динамо – Ворскла и другие матчи 7-го тура УПЛ