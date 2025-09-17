Александрия – Динамо: онлайн-видеотрансляция матча 1/16 финала Кубка Украины

"Александрия" – "Динамо" / © ФК Динамо Киев

В среду, 17 сентября, "Александрия" примет киевское "Динамо" в матче 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе "Ника" в Александрии. Игра начнется в 18:00.

Оба клуба, как представители Украины в текущем розыгрыше еврокубков, только стартуют в национальном Кубке.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Александрия" – "Динамо".

Согласно новому регламенту Кубка Украины, в случае ничьей в основное время победители матчей будут определяться сразу в серии пенальти – без экстра-таймов.