"Александрия" драматично вырвала победу над "Рухом" и вышла в четвертьфинал Кубка Украины

"Александрия" победила "Рух" в матче 1/8 финала Кубка Украины. Поединок в Винниках завершился со счетом 0:1 .

Обладателя путевки в четвертьфинал определил единственный гол, который был забит в компенсированное ко второму тайму время.

Когда казалось, что игра перейдет в овертаймы, футболист львовского клуба Марко Сапуга срезал мяч в свои ворота после подачи Владислава Калиитвинцева со штрафного на 90+5-й минуте.

Таким образом, команда Руслана Ротаня стала первым четвертьфиналистом национального кубка.

Поединки 1/4 и 1/2 финала запланированы на 1 ноября 2023-го и 3 апреля 2024 года соответственно. Финал Кубка Украины-2023/24 состоится 15 мая 2024 года.

Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился. В сезоне-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину.

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