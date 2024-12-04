"Александрия" и "Динамо" не определили победителя в перенесенном матче лидеров УПЛ (видео)

Команда Руслана Ротаня продлила свою рекордную серию без поражений в чемпионате Украины.

"Александрия" и "Динамо" сыграли вничью в перенесенном матче первого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 0:0 .

Встреча лидеров чемпионата Украины прошла без большого количества опасных моментов. Команды показали достаточно осторожный и в итоге так и не смогли ни разу поразить ворота друг друга.

Благодаря этому "Александрия" обновила собственный клубный рекорд по беспроигрышной серии в УПЛ. Команда Руслана Ротаня не проиграла ни одного из последних 20 матчей в чемпионате Украины – 15 из них в этом сезоне и еще пять в прошлом.

Обзор матча "Александрия" – "Динамо"

После этого поединка "Динамо" (37 очков) продолжает лидировать в УПЛ, опережая "Александрию" (37 баллов) благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Третьим идет "Шахтер" (30 пунктов), который имеет игру в запасе.

В следующем матче чемпионата Украины динамовцы и александрийцы 8 декабря снова сойдутся в очной дуэли, но уже в Киеве в рамках 16-го тура национального первенства.

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