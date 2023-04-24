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"Александрия" и "Ингулец" не определили сильнейшего в заключительном матче 22-го тура УПЛ

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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"Александрия" и "Ингулец" не определили сильнейшего в заключительном матче 22-го тура УПЛ

"Александрия" сыграла вничью с "Ингульцем" / Фото: УПЛ

Команды обошлись без забитых голов.

"Александрия" сыграла вничью с "Ингульцом" в заключительном матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ)0:0.

В первом тайме матч прерывался из-за воздушной тревоги. В течение игры команда Русла Ротаня действовала несколько активнее, но реализовать свои моменты не сумела.

Александрия (34 очка) занимает пятое место в УПЛ. Подопечные Ротаня сыграли вничью в шести из семи поединков весной. "Ингулец" (26 баллов) поднялся на девятую строчку.

В следующем туре "Александрия" 29 апреля сыграет с "Кривбассом". "Ингулец" в этот же день примет "Днепр-1".

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Дата публикации
Просмотры
55
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