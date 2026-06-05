"Александрия" и "Левый Берег" сыграли вничью в первом матче плей-офф за место в УПЛ

"Александрия" — "Левый Берег" / facebook.com/fcolexandriya

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"Александрия" и "Левый Берег" сыграли вничью в первом матче плей-офф за место в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне 2026/27. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 1:1 .

Первый тайм встречи был за хозяевами поля — на 21-й минуте счет в противостоянии открыл мавританский форвард Папа Ндиага Яде.

После перерыва киевляне отыгрались — на 52-й минуте точный удар нанес воспитанник "Динамо" Викентий Волошин.

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На 78-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги и угрозы удара со стороны российских оккупантов. После возобновления игры команды голов не забивали.

Обзор матча "Александрия" — "Левый Берег"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный поединок между командами состоится во вторник, 9 июня. Начало — в 15:30. Победитель двухматчевой дуэли проведет следующий сезон в УПЛ.

Отметим, что в этом сезоне "Александрия" заняла 15-е место в УПЛ, но избежала прямого вылета, заменив в плей-офф "Рух", который отказался от участия в переходных матчах. "Левый Берег" финишировал третьим в Первой лиге.

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За еще одно место в элитном дивизионе посоревнуются "Кудровка" (13-я позиция в УПЛ) и "Агробизнес", который стал четвертым в Первой лиге.

По итогам сезона-2025/26 из элиты напрямую вылетели "Полтава" (последнее место в таблице УПЛ) и "Рух" (14-я позиция). Их заменят черновицкая "Буковина" и одесский "Черноморец", которые заняли первое и второе места в Первой лиге соответственно.

Ранее сообщалось, что "Динамо" одержало волевую победу над "Кудровкой", но осталось без медалей УПЛ.

Также мы рассказывали, что "Шахтер" получил прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

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