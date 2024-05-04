"Александрия" и "Рух" разошлись боевой ничьей в стартовом матче 27-го тура УПЛ (видео)

Команда Руслана Ротаня дважды вела в счете, но победить не сумела.

"Александрия" на своем поле сыграла вничью с "Рухом" в матче-открытии 27-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 2:2 .

Хозяева вышли вперед уже на четвертой минуте – голом отличился Николай Михайленко. На 26-й минуте львовяне отыгрались усилиями Евгения Пастуха.

Во втором тайме подопечные Руслана Ротаня снова повели в счете – Михайленко оформил дубль. Однако всего через минуту "желто-черные" восстановили паритет во встрече – забил Богдан Слюбик.

Обзор матча "Александрия" – "Рух"

После этого матча "Александрия" (27 очков) занимает 12-е место в УПЛ. "Рух" (45 баллов) осталось на пятой позиции – львовский клуб по дополнительным показателям уступает "Днепру-1", который имеет игру в запасе.

В следующем туре "Александрия" 12 мая примет "Днепр-1". Днем ранее "Рух" на выезде сыграет против "Оболони".

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