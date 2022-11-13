"Александрия" на 90+7-й минуте вырвала победу над "Вересом" и закрепилась в еврокубковой зоне

Команда Юрия Гуры оказалась сильнее в сумасшедшей концовке.
"Александрия" одолела ровенский "Верес" в рамках 13-й украинской Премьер-лиги. Поединок на стадионе "Ника" завершился со счетом 3:2.
Хозяева вышли вперед на 18-й минуте усилиями Дениса Мирошниченко. Однако еще до перерыва гости сумели восстановить паритет – на 33-й минуте забил Михаил Шестаков.
Впрочем, во втором тайме александрийцы снова повели в счете – на 80-й минуте автором забитого мяча стал Андрей Цуриков. Однако "Верес" отыгрался и во второй раз – Николай Гайдучик отличился в компенсированное ко второму тайму время.
Однако это был еще не конец. На 90+7-й минуте Денис Костышин вырвал для "Александрии" победу.
- "Александрия" с 23 очками занимает четвертое место в УПЛ. "Верес" с 17 баллами идет шестым.
- В следующем туре команда Юрия Гуры 18 ноября сыграет против "Зари", а подопечные Юрия Вирта 21 ноября будут противостоять "Динамо".
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