"Александрия" на 90+7-й минуте вырвала победу над "Вересом" и закрепилась в еврокубковой зоне

"Александрия" одолела ровенский "Верес" в рамках 13-й украинской Премьер-лиги. Поединок на стадионе "Ника" завершился со счетом 3:2 .

Хозяева вышли вперед на 18-й минуте усилиями Дениса Мирошниченко. Однако еще до перерыва гости сумели восстановить паритет – на 33-й минуте забил Михаил Шестаков.

Впрочем, во втором тайме александрийцы снова повели в счете – на 80-й минуте автором забитого мяча стал Андрей Цуриков. Однако "Верес" отыгрался и во второй раз – Николай Гайдучик отличился в компенсированное ко второму тайму время.

Однако это был еще не конец. На 90+7-й минуте Денис Костышин вырвал для "Александрии" победу.

"Александрия" с 23 очками занимает четвертое место в УПЛ. "Верес" с 17 баллами идет шестым.

В следующем туре команда Юрия Гуры 18 ноября сыграет против "Зари", а подопечные Юрия Вирта 21 ноября будут противостоять "Динамо".

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