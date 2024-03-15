"Александрия" на своем поле обыграла "Ворсклу" в матче 21-го тура УПЛ (видео)

"Александрия" минимально обыграла "Ворсклу" в домашнем матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол подопечные Руслана Ротаня забили в середине второго тайма – на 68-й минуте Кирилл Ковалец замкнул подачу Даниила Скорко со штрафного.

Отметим, что полтавская команда доигрывала поединок в меньшинстве – на 90+1-й минуте прямую красную карточку за спор с арбитром получил Даниил Хрипчук.

Обзор матча "Александрия" – "Ворскла"

Одержав вторую победу подряд, "Александрия" (23 очка) занимает 11-е место в УПЛ. "Ворскла" с 29 баллами находится на седьмой позиции

В следующем туре чемпионата Украины, который состоится уже после международной паузы, команда Ротаня 31 марта на выезде встретится с "Минаем", а подопечные Сергея Долганского в тот же день примут "Динамо".

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