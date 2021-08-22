"Александрия" на выезде обыграла "Колос" и догнала "Динамо" в таблице УПЛ

"Александрия" на выезде обыграла "Колос" и догнала "Динамо" в таблице УПЛ

"Желто-черным" хватило для победы единого гола.

"Александрия" победила "Колос" в гостевом поединке 5-го тура украинской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 1:0.

Автором решающего мяча на 51-й минуте стал Владислав Бабогло.

"Александрия", набрав десять очков по итогам пяти сыгранных туров, поднялась на 5-е место. Идентичное количество очков имеет "Динамо", которое в 21:30 начнет матч отчетного тура против "Десны". Смотрите видеотрансляцию этого поединка на нашем сайте.

"Колос" (5 баллов) занимает девятое место, но имеет игру в запасе.

В следующем туре "Александрия" 27 августа в Одессе сыграет с "Черноморцем", а "Колос" 28 августа в Киеве померится силами с "Динамо".

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