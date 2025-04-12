"Александрия" не осилила "Рух" и отстала от "Динамо" в чемпионской гонке УПЛ (видео)

"Рух" – "Александрия" / © ФК Александрия

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"Александрия" на выезде сыграла вничью с "Рухом" в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на "Арене Львов" завершился со счетом 1:1 .

Александрийцы открыли счет в конце первого тайма - на 43-й минуте точный удар в левый угол нанес Дмитрий Мышнев.

Во втором тайме львовяне отыгрались – на 67-й минуте отличился Бубакар Фаал, который вышел на замену.

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Обзор матча "Рух" – "Александрия"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Александрия" (54 очка) осталась на втором месте в УПЛ. Команда Руслана Ротаня за шесть туров до финиша на 6 баллов отстает от лидирующего "Динамо". Третьим идет "Шахтер" (50 пунктов), который имеет игру в запасе.

"Рух" (30 баллов) находится на восьмой строчке элитного дивизиона чемпионата Украины.

В следующем туре УПЛ александрийцы 18 апреля на выезде сыграют с "Ворсклой", а "Рух" днем позже посоревнуется во львовском дерби с "Карпатами".