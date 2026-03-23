"Александрия" объявила о назначении нового главного тренера

Владимир Шаран / © ФК Александрия

"Александрия" объявила о назначении Владимира Шарана на пост главного тренера первой команды.

Об этом официально сообщила пресс-служба александрийского клуба.

В тренерский штаб Шарана войдут специалисты, ранее работавшие вместе с ним в "Александрии-2". Также к штабу присоединится Максим Белый.

У 54-летнего Шарана уже есть опыт работы в клубе: он возглавлял "Александрию" в периоды с 2010 по 2011 год и с 2013 по 2021 год.

Именно под его руководством александрийцы дважды пробивались в еврокубки.

Шаран на посту главного тренера "Александрии" заменил ранее уволенного Кирилла Нестеренко.

Сейчас "Александрия" с 11 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ, находясь в зоне прямого вылета из элитного дивизиона.

Отметим, что в прошлом сезоне команда под руководством Руслана Ротаня завоевала серебряные медали УПЛ.

В следующем туре чемпионата Украины александрийцы 3 апреля посоревнуются с "Полтавой".

