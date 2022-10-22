Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Александрия" обыграла одного из аутсайдеров и поднялась в топ-3 УПЛ

Дата публикации
Просмотры
194
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Александрия" обыграла одного из аутсайдеров и поднялась в топ-3 УПЛ

facebook.com/fcolexandriya

"Желто-черные" одержали третью победу подряд.

"Александрия" оказалась сильнее "Львова" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на столичном "Олимпийском" завершился со счетом 2:0.

В конце первого тайма номинальные хозяева сумели выйти вперед - Владислав Калитвинцев забил после передачи Александра Демченко.

Закрепили свое преимущество александрийцы во втором тайме. На 67-й минуте окончательный счет во встрече установил Андрей Цуриков, которому ассистировал все тот же Калитвинцев.

После этой победы, которая для "Александрии" стала третьей подряд, команда с 16 очками вышла на третье место в турнирной таблице, сдвинув на четвертое место "Верес" (14). В свою очередь, львовяне с 5 пунктами остались на 13-й позиции.

В следующем туре "Александрия" 29 октября сыграет с "Шахтером", а "Львов" на следующий день встретится с "Металлистом".

Читайте также:

Следующий матч "Шахтера" в Чемпионате Украины перенесли: названа причина

Сенсация в АПЛ: "Ливерпуль" проиграл худшей команде сезона (видео)

Забил команде соотечественника: украинский футболист отличился дебютным голом в чемпионате Шотландии (видео)

Похожие темы:

Следующая публикация