"Александрия" обыграла одного из аутсайдеров и поднялась в топ-3 УПЛ

"Желто-черные" одержали третью победу подряд.
"Александрия" оказалась сильнее "Львова" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на столичном "Олимпийском" завершился со счетом 2:0.
В конце первого тайма номинальные хозяева сумели выйти вперед - Владислав Калитвинцев забил после передачи Александра Демченко.
Закрепили свое преимущество александрийцы во втором тайме. На 67-й минуте окончательный счет во встрече установил Андрей Цуриков, которому ассистировал все тот же Калитвинцев.
После этой победы, которая для "Александрии" стала третьей подряд, команда с 16 очками вышла на третье место в турнирной таблице, сдвинув на четвертое место "Верес" (14). В свою очередь, львовяне с 5 пунктами остались на 13-й позиции.
В следующем туре "Александрия" 29 октября сыграет с "Шахтером", а "Львов" на следующий день встретится с "Металлистом".
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