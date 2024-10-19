"Александрия" обыграла "Ворсклу" и возглавила турнирную таблицу УПЛ (видео)

Команда Руслана Ротаня вернулась на первое место в чемпионате Украины.

"Александрия" победила "Ворсклу" в матче 10-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этой встрече хозяева забили во втором тайме. На 58-й минуте Александр Беляев на дальней штанге головой замкнул подачу Никиты Кравченко.

Добавим, что из-за длительной воздушной тревоги старт поединка было отложен на 35 минут.

Обзор матча "Александрия" – "Ворскла"

Благодаря этой победе "Александрия" (23 очка) поднялась на первое место в УПЛ. Команда Руслана Ротаня теперь на один балл опережает "Динамо", которое имеет игру в запасе. "Ворскла" осталась на 12-й позиции, имея в своем активе 9 зачетных пунктов.

В следующем туре чемпионата Украины александрийцы 26 октября примут "Ингулец", а полтавский клуб днем позже на выезде встретится с "Вересом".

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