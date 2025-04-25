"Александрия" одолела "Ингулец" и продолжает преследовать "Динамо" в чемпионской гонке (видео)

"Александрия" / © ФК Александрия

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"Александрия" одержала победу над "Ингульцом" в стартовом матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече подопечные Руслана Ротаня забили на 26-й минуте – автором результативного удара стал албанский нападающий Теди Цара.

Таким образом, александрийцы продлили свою беспроигрышную серию в УПЛ до семи матчей. Последний раз команда уступала 1 марта в поединке с "Шахтером" (0:3). С тех пор команда Ротаня одержала шесть побед и один раз сыграла вничью в чемпионате Украины.

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Обзор матча "Ингулец" – "Александрия"

После этой победы "Александрия" (60 очков) продолжает занимать второе место в УПЛ и сократила отставание от лидера чемпионата "Динамо", которое имеет матч в запасе, до 3 баллов. "Шахтер", имея игру в запасе, идет на третьей позиции и отстает от александрийцев на 7 пунктов.

"Ингулец" (17 очков) остался на последней, 16-й строчке элитного дивизиона чемпионата Украины.

В следующем туре УПЛ подопечные Ротаня 4 мая на выезде сыграют с "Полесьем", а команда Василия Кобина днем ранее встретится с "Динамо".