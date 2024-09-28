"Александрия" одолела "Кривбасс" и вернула себе единоличное лидерство в УПЛ (видео)

"Александрия" на выезде обыграла "Кривбасс" в матче 8-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол подопечные Руслана Ротаня забили в конце первого тайма. На 45+1 минуте Александр Филиппов головой замкнул подачу с левого фланга, которую выполнил бразилец Безерра.

Обзор матча "Кривбасс" – "Александрия"

Будет добавлен в скором времени.

Благодаря этой победе александрийцы с 19 очками вернули себе единоличное лидерство в УПЛ. Команда Ротаня на 3 балла опережает "Динамо", которое провело на один матч меньше.

В этом сезоне "Александрия" выиграла шесть из семи поединков чемпионата Украины и один раз сыграла вничью.

"Кривбасс" потерпел второе поражение в нынешнем розыгрыше УПЛ. Также в активе команды Юрия Вернидуба три победы и две ничьи. Криворожцы с 11 зачетными пунктами остались на шестой позиции.

В следующем туре УПЛ "Александрия" 5 октября примет "Рух". Днем позже "Кривбасс" на выезде сыграет с "Динамо".

Читайте также:

"Шахтер" неожиданно не сумел обыграть "Верес" в матче-открытии 8-го тура УПЛ (видео)

Украина – Венесуэла: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/4 финала ЧМ-2024 по футзалу

Два удаления и разгром: "Динамо" проиграло "Лацио" на старте Лиги Европы (видео)