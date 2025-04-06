"Александрия" одолела "Кривбасс" и вплотную приблизилась к "Динамо" в чемпионской гонке УПЛ (видео)

"Александрия" – "Кривбасс"

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"Александрия" одержала победу над "Кривбассом" в домашнем матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 1:0 .

В первой половине встречи команды голов не забили. Вскоре после перерыва подопечные Руслана Ротаня вышли вперед – на 58-й минуте отличился бразилец Безерра, удачно сыграв на добивании.

Отметим, что перед началом матча прошла минута молчания в память о погибших во время ракетной атаки россиян на Кривой Рог.

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Футболисты "Кривбасса" во время командного фото держали таблички с именами погибших.

Обзор матча "Александрия" – "Кривбасс"

После этой победы "Александрия" (53 очка) продолжает занимать второе место в УПЛ. Команда Ротаня сократила отставание от "Динамо", которое лидирует с матчем в запасе, до одного балла.

"Кривбасс" (35 очков) занимает пятое место элитного дивизиона чемпионата Украины.

В следующем туре УПЛ александрийцы 12 апреля на выезде сразятся с "Рухом", а команда Юрия Вернидуба в тот же день примет "Динамо".