"Александрия" одолела "Левый Берег" и вплотную приблизилась к "Динамо" в чемпионской гонке УПЛ (видео)

"Левый Берег" – "Александрия"

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"Александрия" на выезде одержала победу над "Левым Берегом" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Левый Берег" в Киевской области завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече подопечные Руслана Ротаня забили на 13-й минуте – Евгений Смирный головой замкнул подачу с углового от Никиты Кравченко.

Добавим, что старт второго тайма был отложен из-за воздушной тревоги. После отбоя команды вышли на поле, а счет до финального свистка не изменился.

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Обзор матча "Левый Берег" – "Александрия"

После этой победы "Александрия" (50 очков) продолжает занимать второе место в УПЛ, сократив отставание от "Динамо", которое имеет игру в запасе, до одного балла.

В свою очередь, "Левый Берег" с 22 пунктами остался на 11-й позиции элитного дивизиона чемпионата Украины.

В следующем туре УПЛ "Александрия" примет "Кривбасс", а "Левый Берег" в столичном дерби сразится с "Динамо". Оба матча состоятся 6 апреля.