"Александрия" осилила "Колос" и увеличила отрыв от "Шахтера" в УПЛ (видео)

Команда Руслана Ротаня продолжает борьбу за самые высокие места в чемпионате Украины.

"Александрия" одержала выездную победу над "Колосом" в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Ковалевке завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече команда Руслана Ротаня забила в конце первого тайма. Автором результативного удара на 42-й минуте стал экс-игрок киевского "Динамо" Владимир Шепелев, для которого это дебютный мяч в футболке александрийского клуба.

Обзор матча "Колос" – "Александрия"

Благодаря этой победе "Александрия" с 44 очками закрепилась на втором месте в УПЛ. Подопечные Ротаня увеличили отрыв от занимающего третью позицию "Шахтера" до 4 баллов. Правда, у дончан есть матч в запасе. Лидирует с 50 пунктами "Динамо".

В свою очередь, "Колос" с 18 зачетными пунктами находится на 12-й строчке элитного дивизиона чемпионата Украины.

В следующем туре "Александрия" 11 марта примет "Оболонь", а "Колос" 16 марта в гостях будет противостоять ЛНЗ.

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