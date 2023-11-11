"Александрия" осилила "Верес" и прервала свою ужасную безвыигрышную серию в УПЛ (видео)

До этого команда Руслана Ротаня не могла победить в 11 подряд матчах национального чемпионата.

"Александрия" на домашней арене обыграла "Верес" в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 1:0 .

Хозяева поля могли открыть счет еще в первом тайме, но на 21-й минуте вратарь ровенского клуба Богдан Когут парировал удар Джевани с пенальти.

Подопечные Руслана Ротаня продолжили создавать опасные моменты и во втором тайме достигли своей цели. На 84-й минуте бразильский легионер александрийцев Безерра прошел двух защитников "Вереса" и забил дебютный гол за украинский клуб, который в итоге стал победным.

Таким образом, "Александрия" прервала свою 11-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Украины. Команда Ротаня с 13 очками занимает 12-е место в УПЛ. "Верес" (8 баллов) остался на предпоследней позиции в турнирной таблице.

В следующем туре "Александрия" 26 ноября примет "Оболонь". Днем ранее "Верес" встретится с "Металлистом 1925".

Обзор матча "Александрия" – "Верес"

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