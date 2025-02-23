"Александрия" осилила "Зарю" и приблизилась к "Динамо" в чемпионской гонке УПЛ (видео)

"Александрия" обыграла "Зарю" в домашнем матче 18-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 2:1 .

В конце первого тайма команды обменялись голами. На 43-й минуте луганчане открыли счет усилиями Романа Вантуха, но на 45+1-й минуте хозяева отыгрались благодаря точному удару Александра Филиппова.

На старте второго тайма подопечные Руслана Ротаня вышли вперед – Филиппов на 47-й минуте забил во второй раз, оформив дубль. Именно этот гол стал победным для александрийцев.

Обзор матча "Александрия" – "Заря"

После этой победы "Александрия" (41 балл) продолжает занимать второе место в УПЛ и сократила отставание от "Динамо" (43 очка), которое лидирует с матчем в запасе. "Заря" (22 пункта) находится на десятой позиции.

В следующем туре александрийцы 1 марта сыграют с "Шахтером", а луганчане днем позже сразятся с "Рухом".

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