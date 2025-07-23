Александрия – Партизан: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги конференций

"Александрия" – "Партизан" / © ФК Александрия

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В четверг, 24 июля, "Александрия" сыграет с сербским "Партизаном" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Из-за войны с российскими оккупантами номинально домашняя для украинского клуба встреча состоится на стадионе "ГКС Катовице" в одноименном польском городе. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

"Александрия" автоматически попала во 2-й отборочный раунд Лиги конференций как серебряный призер УПЛ. "Партизан" в статусе вице-чемпиона Сербии стартовал с 1-го квалифай-раунда Лиги Европы, где в серии пенальти (5:6) вылетел от кипрского клуба АЕК Ларнака (0:1, 2:1 после дополнительного времени).

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Где смотреть матч Александрия – Партизан

Матч "Александрия" – "Партизан" в прямом эфире будет транслировать платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ставки букмекеров на матч Александрия – Партизан

Фаворитом грядущего матча букмекеры считают украинский клуб. На победу александрийцев можно поставить с коэффициентом 2,27. Ничья – 3,30. Выигрыш сербской команды – 3,20.

В двухматчевом противостоянии аналитики примерно одинаково оценивают шансы соперников. На выход "Александрии" в следующую стадию принимаются ставки с коэффициентом 1,88. Итоговый успех "Партизана" – 1,85.

Ответный поединок между командами состоится в четверг, 31 июля, в Белграде (начало – в 22:00 по киевскому времени).

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Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, где сразится с проигравшим пары "Митьюлланд" (Дания) – "Хиберниан" (Шотландия). Тот, кто проиграет, завершит выступления в еврокубках.