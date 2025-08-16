"Александрия" потерпела третье поражение подряд на старте нового сезона УПЛ (видео)

"Александрия" – "Металлист 1925" / © ФК Александрия

Реклама

"Александрия" разгромно проиграла "Металлисту 1925" в домашнем матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 1:4 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второго тайма харьковский клуб открыл счет – ворота своей бывшей команды поразил Иван Калюжный. Для "Металлиста 1925" этот гол стал первым после возвращения в УПЛ.

На 76-й минуте подопечные Младена Бартуловича удвоили свое преимущество – точный удар нанес албанский вингер Эрмир Рашица.

Реклама

На 88-й минуте хозяева поля сократили отставание усилия новичка клуба португальского полузащитника Жоты.

Но харьковчане ответили дублем Рамика Гаджиева, который отличился на 90-й и 90+3-й минутах, и в итоге одержали разгромную победу.

Обзор матча "Александрия" – "Металлист 1925"

Для "Александрии" это поражение стало третьим подряд на старте нового сезона УПЛ. Ранее серебряный призер прошлого чемпионата проиграл новичку элитного дивизиона "Кудровке" (1:3) и "Оболони" (0:1).

"Металлист 1925" одержал свою первую победу после возвращения в УПЛ. До этого харьковчане сыграли вничью против "Оболони" (0:0) и уступили "Кривбассу" (0:2).

Реклама

В четвертом туре УПЛ александрийцы 31 августа встретятся с "Шахтером", а харьковчане днем ранее сразятся с "Рухом".

Перед этим "Металлист 1925" проведет матч 1/32 финала Кубка Украины против "Оболони".