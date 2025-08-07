ТСН в социальных сетях

"Александрия" продала своего лидера: названа сумма трансфера

Серебряный призер прошлого сезона УПЛ остался без важного футболиста.

Жуан Безерра

Жуан Безерра / © ФК Александрия

Бразильский вингер "Александрии" Жуан Безерра перешел в египетский клуб "Замалек" .

О трансфере своего 22-летнего футболиста серебряный призер прошлого сезона УПЛ сообщил на официальном сайте.

Также отмечается, что сумма трансферного соглашения составила 1 миллион 800 тысяч евро + бонусы.

"Спасибо тебе, любимец александрийских трибун. Ты навсегда в наших сердцах!
"Александрия" благодарна тебе за сотрудничество и искренне желаем успехов в дальнейшей карьере!", – говорится в заявлении клуба.

Безерра выступал за "Александрию" с сентября 2023 года. Всего в чемпионате Украины бразилец сыграл 38 матчей, отличившись 9 забитыми голами и 9 ассистами. Еще по два матча он провел в Кубке Украины и Лиге конференций.

Напомним, летом александрийцев возглавил Кирилл Нестеренко. Он заменил на посту Руслана Ротаня, который стал главным тренером "Полесья".

"Александрия" во 2-м раунде квалификации Лиги конференций дважды проиграла сербскому "Партизану" (0:2, 0:4) и выбыла из еврокубков.

В стартовом матче нового сезона УПЛ александрийцы проиграли дебютанту элитного дивизиона "Кудровке" (1:3).

Во 2-м туре чемпионата Украины "желто-черные" в воскресенье, 10 августа, на выезде будут противостоять "Оболони".

