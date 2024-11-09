"Александрия" разбила "Карпаты" и единолично возглавила УПЛ (видео)

"Александрия" на своем поле разгромила "Карпаты" в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 3:0 .

Героем встречи стал португальский защитник александрийцев Мигель Кампуш, оформивший хет-трик. На 36-й минуте он забил ударом со штрафного, а затем на 54-й и 86-й реализовал пенальти.

Обзор матча "Александрия" – "Карпаты"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Александрия" установила новый клубный рекорд по беспроигрышной серии в УПЛ – 17 матчей. В этом сезоне команда Руслана Ротаня имеет 10 побед и 2 ничьи. Также александрийцы не проигрывали в последних пяти поединках предыдущей кампании чемпионата Украины.

"Александрия" (32 очка) стала единоличным лидером УПЛ, сдвинув на второе место "Динамо" (29 баллов), которое имеет матч в запасе. "Карпаты" (18 пунктов) идут на пятой позиции.

В следующем туре УПЛ, который запланирован после международной паузы, "Александрия" 24 ноября на выезде сыграет с "Вересом", а "Карпаты" 22 ноября примут "Колос".

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