"Александрия" разгромила ЛНЗ в стартовом матче 5-го тура УПЛ

"Александрия" дома разгромила ЛНЗ в стартовом матче 5-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 4:1 .

Хозяева открыли счет на 12-й минуте – отличился Теди Цара. На 32-й минуте гости отыгрались благодаря точному удару Марка Ассинора.

В начале второго тайма александрицы снова вышли вперед – Цара оформил дубль на 55-й минуте.

В конце встречи подопечные Кирилла Нестеренко довели дело до разгрома – на 90+1 и 90+3 минутах соответственно забили Денис Шостак и Жонатан Да Сильва.

"Александрия", которая является серебряным призером прошлого розыгрыша УПЛ, набрала первые очки в новом сезоне и поднялась на 13-е место. ЛНЗ (7 баллов) идет на восьмой позиции.

В следующем туре александрийцы 22 сентября на выезде сыграют против "Динамо", а черкасская команда днем ранее примет "Рух".

Перед этим, 17 сентября, оба клуба поведут матчи 1/16 финала Кубка Украины: "Александрия" встретится с "Динамо", а ЛНЗ сразится с "Металлистом".