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"Александрия" разобралась с "Ворсклой" и сократила отставание от "Динамо" в УПЛ (видео)
Команда Руслана Ротаня обеспечила себе победу над полтавчанами благодаря мощному первому тайму.
"Александрия" на выезде обыграла "Ворсклу" в стартовом матче 25-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок в Полтаве завершился со счетом 1:3.
Старт встречи пришлось дважды переносить из-за воздушных тревог, а когда команды через час все же вышли на поле, то сыграли лишь 6 минут, после чего снова были вынуждены отправиться в укрытие.
В этот раз воздушная тревога продолжалась недолго. Через несколько минут прозвучал сигнал об отбое и игра была возобновлена.
Команда Руслана Ротаня ударно провела первый тайм, забив в ворота полтавчан три безответных мяча. На 7-й минуте счет в игре открыл Кирилл Ковалец, а затем дубль оформил албанец Теди Цара, отличившись на 36-й и 45+1-й минутах.
Во втором тайме хозяева поля отквитали один мяч – на 74-й минуте точный удар нанес Денис Ндукве, но на большее у полтавской команды сил не хватило.
Обзор матча "Ворскла" – "Александрия"
После этой победы "Александрия" (57 очков) продолжает занимать второе место в УПЛ и сократила отставание от лидирующего с матчем в запасе "Динамо" до 3 баллов. Отрыв команды Ротаня от третьего "Шахтера", который провел на один поединок меньше, вырос до 4 пунктов.
"Ворскла" (21 очко) осталась на 14-й позиции элитного дивизиона чемпионата Украины.
В следующем туре УПЛ александрийцы 25 апреля встретятся с "Ингульцом", а полтавчане 27 апреля сразятся с "Вересом".