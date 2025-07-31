"Александрия" с двумя удалениями разгромно проиграла "Партизану" и выбыла из еврокубков (видео)

"Партизан" – "Александрия" / © ФК Александрия

Реклама

"Александрия" потерпела разгромное поражение от сербского "Партизана" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2025/26. Поединок в Белграде завершился со счетом 4:0 .

Первая встреча между командами состоялась в польском Катовице и завершилась поражением серебряного призера чемпионата Украины со счетом 0:2.

Ответный матч начался с удаления в составе александрийцев – на 11-й минуте прямую красную карточку получил ивуарийский центральный защитник Жоселен Беиратче.

Реклама

Еще до перерыва белградский коллектив трижды воспользовался численным преимуществом – хет-трик оформил Йован Милошевич, забив на 13-й, 23-й и 45-й минутах.

Во втором тайме "Александрия" вообще осталась вдевятером – вторую желтую карточку и удаление на 58-й минуте заработал французский защитник Тео Ндика Матам.

Правда, через две минуты в составе "Партизана" также был удален один игрок – из-за второго "горчичника" досрочно покинул поле Аранджел Стойкович.

На 63-й минуте сербский клуб в четвертый раз за матч поразил ворота пдопечных Кирилла Нестеренко – точный удар нанес Милан Вукотич.

Реклама

Обзор матча "Партизан" – "Александрия"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Александрия" проиграла "Партизану" со счетом 0:6 по сумме двух матчей и завершила выступления в еврокубках.

"Партизан" вышел в 3-й раунд квалификации Лиги конференций, где сразится с проигравшим пары "Митьюлланд" (Дания) – "Хиберниан" (Шотландия). В первом поединке между этими командами была зафиксирована ничья 1:1. Ответный матч проходит 31 июля.

Ранее сообщалось, что "Александрии" запретили выйти на поле с флагом Украины на матч против "Партизана".

Реклама

Также мы рассказывали, что определился соперник "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.