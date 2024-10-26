"Александрия" с нереализованным пенальти обыграла "Ингулец" и вышла на первое место в УПЛ (видео)

Команда Руслана Ротаня сдвинула "Динамо" с вершины турнирной таблицы чемпионата Украины.
"Александрия" победила "Ингулец" в домашнем матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 2:1.
Счет во встрече был открыт на 17-й минуте – хозяев поля вывел вперед бразилец Безерра. Однако уже через четыре минуты гости ответили голом Александра Пятова.
На 29-й минуте команда Руслана Ротаня снова повела в счете – отметился Дмитрий Мишнев.
Во втором тайме у александрийцев был прекрасный шанс увеличить свое преимущество, но на 66-й минуте Александр Филиппов не реализовал пенальти.
Обзор матча "Александрия" – "Ингулец"
После этой победы "Александрия" с 26 очками как минимум временно стала лидером УПЛ. Подопечные Ротаня на один балл обошли "Динамо", которое в воскресенье, 27 октября, в центральном поединке тура будет принимать "Шахтер".
"Ингулец" с 5 зачетными пунктами замыкает турнирную таблицу чемпионата Украины.
В следующем туре УПЛ александрийцы 3 ноября примут "Полесье", а "Ингулец" в тот же день на выезде сразится с "Динамо".
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