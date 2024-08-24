"Александрия" совершила фантастический камбэк и нанесла "Шахтеру" второе поражение в сезоне УПЛ (видео)

"Александрия" победила "Шахтер" в домашнем матче 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ника" завершился со счетом 4:3 .

Встреча началась с двух голов от дончан. На 16-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник хозяев Артем Шабанов, а на 25-й минуте в составе "горняков" отличился Дмитрий Крыськив.

Однако еще до перерыва подопечные Руслана Ротаня сумели отыграться. На 37-й минуте отставание в счете сократил Александр Филиппов, а спустя четыре минуты Иван Калюжный восстановил паритет в матче.

На старте второго тайма александрийцы шокировали действующего чемпиона Украины еще двумя голами. На 48-й минуте Филиппов реализовал пенальти, а затем на 57-й минуте он же забил уже с игры и таким образом оформил хет-трик.

Подопечные Марино Пушича смогли ответить только в компенсированное время – на 90+5-й минуте забил Педринью. Но этого было недостаточно для того, чтобы избежать поражения.

Обзор матча "Александрия" – "Шахтер"

Благодаря этой победе "Александрия" с 9 очками стала единоличным лидером УПЛ. Команда Ротаня выиграла в этом сезоне три из трех матчей в чемпионате Украины.

"Шахтер" потерпел уже второе поражение в нынешней кампании УПЛ, во 2-м туре донецкий клуб проиграл житомирскому "Полесью". С 6 очками после четырех поединков "горняки" занимают вторую строчку.

В 5-м туре УПЛ "Александрия" 31 августа примет "Колос", а "Шахтер" 1 сентября на выезде встретится с "Кривбассом".

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