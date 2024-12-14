"Александрия" третий раз подряд споткнулась в УПЛ: игрок соперника потерял сознание на поле (видео)

"Александрия" на своем поле сыграла вничью против ЛНЗ в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Ника" в Александрии завершился со счетом 1:1 .

Встреча была приостановлена на 31-й минуте из-за воздушной тревоги в Кировоградской области. После отбоя команды вернулись на поле и в компенсированное к первому тайму время Александр Филиппов вывел хозяев вперед.

На 48-й минуте матч снова пришлось прервать из-за угрозы ракетного удара со стороны российских оккупантов.

Когда игра возобновилась, на поле произошел очень неприятный инцидент. Защитник черкасского клуба Александр Каплиенко без всякого контакта с соперниками упал на газон и потерял сознание.

Александр Каплиенко потерял сознание во время матча "Александрия" – ЛНЗ/Скриншот по трансляции

На поле сразу же выехал автомобиль скорой помощи. После вмешательства врачей пострадавший пришел в себя, самостоятельно поднялся на ноги и покинул поле. Его забрали в больницу.

Александр Каплиенко потерял сознание во время матча "Александрия" – ЛНЗ/Скриншот по трансляции

"С Каплиенко все хорошо сейчас. Он потерял сознание посреди матча. Сейчас он поехал на обследование в больницу. Спасибо врачам, которые вовремя и квалифицированно оказали помощь", – написала пресс-служба ЛНЗ в своем Telegram-канале.

На 65-й минуте гости сравняли счет – Мухаррем Яшари забил мяч, позволивший ЛНЗ вырвать ничью.

Обзор матча "Александрия" – ЛНЗ

Таким образом, "Александрия" потеряла очки в третьем матче УПЛ подряд. Ранее команда Руслана Ротаня сыграла вничью и проиграла "Динамо" (0:0, 0:3).

Александрийцы (38 очков) завершили календарный 2024 год на второй позиции в чемпионате Украины. Подопечные Ротаня сейчас на 2 балла отстают от лидирующего с матчем в запасе "Динамо".

ЛНЗ располагается на 9-й строчке в УПЛ, имея в своем активе 19 зачетных пунктов.

В следующем туре УПЛ, который состоится после зимней паузы, "Александрия" примет "Зарю", а ЛНЗ на выезде встретится с "Рухом". Базовая дата матчей 18-го тура элитного дивизиона чемпионата Украины – 22 февраля 2025 года.

Читайте также:

Карта Украины без Крыма: УАФ обратилась в ФИФА и УЕФА по поводу недопустимой ошибки

Стал известен календарь матчей сборной Украины в отборе к ЧМ-2026

Ребров прокомментировал результаты жеребьевки отбора ЧМ-2026 для сборной Украины