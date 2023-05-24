"Александрия" упустила преимущество в два мяча и продолжила борьбу за еврокубки (видео)

"Верес" сыграл вничью с "Александрией" в матче 28-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 2:2 .

Гости быстро забили два мяча. На 10-й минуте Кирилл Ковалец вывел александрийцев вперед, а на 17-й перевес своей команды удвоил Николай Михайленко.

Однако коллектив из Ровно нашел силы отыграться. В среде первого тайма Дмитрий Клец сократил отставание "Вереса", а во второй половине встречи подопечные Юрий Вирт спаслись от поражения – окончательный счет в игре на 56-й минуте установил Семен Вовченко.

Видео матча

"Александрия" (43 очка) продолжает идти на пятом месте в УПЛ, которое позволяет в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги конференций. За два тура до конца команда Ротаня опережает ближайшего преследователя – "Ворсклу" – на 4 балла.

"Верес" (28 очков) расположился на 12-й позиции, оторвавшись на один зачетный пункт от зоны переходных матчей.

В следующем туре "Александрия" 28 мая примет "Зарю", а "Верес" днем позже на выезде сыграет с "Динамо".

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