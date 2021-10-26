"Александрия" устроила разгром в Харькове и стала первым четвертьфиналистом Кубка Украины

Команда Юрия Гуры в результативном матче разобралась с "Металлистом 1925".

"Александрия" убедительно обыграла "Металлист 1925" в 1/8 финала Кубка Украины. Встреча на ОСК "Металлист" в Харькове завершилась поражением хозяев – 2:5 .

Еще до перерыва гости дважды поразили ворота соперника. Дубль оформил Эмиль Мустафаев, оба раза ему ассистировал Клаудио Спинелли.

На 52-й минуте Юрий Копина довел дело до разгрома. Харьковчане на 63-й минуте отквитали один гол усилиями Дмитрия Крыськива, однако через семь минут Игорь Кирюханцев вернул александрийцам преимущество в три мяча.

Все, что смогли хозяева, - гол Андрея Ременюка за пять минут до конца основного времени. В свою очередь, "Александрия" в компенсированное время забила в пятый раз - жирную точку в поединке поставил Денис Устименко.

Матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая 2022 года.

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