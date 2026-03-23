ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
143
Время на прочтение
1 мин

"Александрия" уволила главного тренера

Серебряный призер прошлого сезона УПЛ распрощался с Кириллом Нестеренко.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кирилл Нестеренко / © ФК Александрия

Кирилл Нестеренко покинул пост главного тренера "Александрии".

Об этом сообщается на официальном сайте александрийского клуба.

Отмечается, что 34-летний специалист и клуб прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

"ФК "Александрия" благодарит Кирилла Нестеренко и его ассистентов за добросовестный труд, преданность делу и человеческие качества. Мы желаем Кириллу Александровичу успехов в будущих проектах, неистощимой энергии и новых побед на тренерском пути", — говорится в заявлении пресс-службы "горожан".

Нестеренко возглавил серебряного призера прошлого розыгрыша УПЛ перед началом нынешнего сезона, заменив на посту Руслана Ротаня.

Под руководством Кирилла команда одержала 2 победы, 5 матчей завершила вничью и потерпела 17 поражений.

Сейчас "Александрия" с 11 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице УПЛ, находясь в зоне прямого вылета из элитного дивизиона.

В следующем туре чемпионата Украины александрийцы 3 апреля посоревнуются с "Полтавой".

Ранее сообщалось, что "Динамо" уничтожило "Александрию" в УПЛ.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie