"Александрия" узнала соперника во втором квалифай-раунде Лиги конференций

"Александрия" / © ФК Александрия

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В среду, 18 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций сезона-2025/26.

В том числе своего соперника на этой стадии третьего по престижности евротурнира узнала "Александрия", которая в сезоне-2024/25 завоевала историческое "серебро" украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Первым соперником александрийцев в новом сезоне еврокубков станет проигравший пары АЕК Ларнака (Кипр) – "Партизан" (Сербия).

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Поединки 2-го квалифай-раунда Лиги конференций состоятся 24 и 31 июля. Победители двухматчевых противостояний выйдут в 3-й отборочный этап Лиги конференций, а проигравшие завершат выступления в еврокубках.

Отметим, что накануне "Александрия" назначила нового главного тренера. Заместо Руслана Ротаня, которы возглавил житомирское "Полесье", александрийской командой будет руководить Кирилл Нестеренко.

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" узнало соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.